Андрей Воробьев: Начало учебы в школах Климовска после новогодних каникул возобновится чуть позже

Губернатор Московской области Андрей Воробьев договорился об этом на встрече с директорами местных учебных заведений. В настоящее время в микрорайоне продолжаются ремонтно-восстановительные работы системы теплоснабжения.

«Наверное, все-таки завтра лучше сделать паузу. Важно прогреть школы, нет смысла идти в холодные помещения. Поэтому, если вы нас в этом поддерживаете, то можете в родительских чатах рассказать о сложившейся ситуации», — сказал Андрей Воробьев.

Отмечается, что учебные заведения Климовска временно перейдут на дистанционную форму обучения. Это гимназия им. Подольских курсантов, СОШ № 5 и школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в п. Южный. Все уроки будут проходить на онлайн-платформе по расписанию.

«У нашей школы два здания. Тепло в них не восстановлено. У нас был проведен мониторинг классными руководителями о необходимости открытия резервной группы. На данную минуту потребности в открытии такой группы нет, потому что с детками, имеющими ограниченные возможностями здоровья, есть кому находиться. Поэтому все родители отнеслись с пониманием и решили завтра оставить детей дома», -

Во вторник в Климовске будут закрыты и шесть детских садов. Для малышей, у которых родители завтра выходят на работу, организованы дежурные группы в других садиках Подольска. Записаться в них можно через своего воспитателя.

Губернатор отметил, что сейчас первоочередные задачи в Климовске — запустить тепло во все дома. А через 2-3 дня — на все социальные объекты. А в дальнейшем предстоит большая работа по модернизации системы ЖКХ.