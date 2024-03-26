Песков признался, что является «ахиллесовой пятой» России

Проблема демографии в России — это самая настоящая «ахиллесова пята», которую власти страны стараются всеми силами решить, рассказал в интервью с изданием АиФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель президентской администрации подчеркнул, что правительству и региональным властям необходимо стараться предпринимать все возможные меры, которые поспособствуют исправлению ситуации в демографической сфере.

«Демография — наверное, наша ахиллесова пята, наша самая большая проблема <...> Поэтому нам отчаянно нужно продолжать принимать все возможные меры, которые нацелены на исправление демографической ситуации», — отметил он.

Пресс-секретарь президента напомнил, что в России в настоящее время задействованы несколько направленных на улучшение демографии мер. Среди них индексация маткапитала, осуществляется поддержка одиноких матерей и семей с небольшим достатком.

Ранее мы сообщали, что в России могут ввести механизм целевых субсидий для семейной ипотеки.