В России могут ввести механизм целевых субсидий для семейной ипотеки

Глава Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин предложил запустить механизм целевых субсидий с целью того, чтобы семьям с детьми было проще приобретать жилье. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

По его словам, если государство при рождении каждого ребенка станет погашать часть ипотечного кредита, меры поддержки многодетных будут более действенными.

Эксперт добавил, что это необходимо для отвязки количества детей в семье от ипотеки.

По его мнению, объем бюджетных средств сопоставим с материнским капиталом, однако данные средства станут работать эффективнее.