В России могут ввести механизм целевых субсидий для семейной ипотеки
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Глава Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин предложил запустить механизм целевых субсидий с целью того, чтобы семьям с детьми было проще приобретать жилье. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
По его словам, если государство при рождении каждого ребенка станет погашать часть ипотечного кредита, меры поддержки многодетных будут более действенными.
Эксперт добавил, что это необходимо для отвязки количества детей в семье от ипотеки.
По его мнению, объем бюджетных средств сопоставим с материнским капиталом, однако данные средства станут работать эффективнее.