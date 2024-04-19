Песков рассказал, от чего зависят режимы выезда рубеж в различных госведомствах

По утверждению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Путина, у различных ведомств существуют разные режимы в отношении выездов за рубеж. Его слова привели РИА Новости .

Он напомнил, что практически у каждого государственного учреждения, тем более ведомства, есть собственные нюансы, касающиеся согласования отъезда за границу. Есть даже такие ведомства, в которых не разрешаются никакие выезды. В других же правила проще, там могут существовать уведомительные порядки извещений, либо имеется какой-то согласовательный режим.

«От ведомства к ведомству разные режимы, что называется», - указал Песков.

Ранее Дмитрий Песков назвал неправдой утверждение Зеленского, что в России якобы совсем скоро начнется мобилизация. По данным украинского президента, в РФ якобы будет мобилизовано в армию 300 тысяч человек. Российские же власти неоднократно опровергали подобные слухи.