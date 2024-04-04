Пресс-секретарь президента Песков обозначил слова Зеленского о скорой мобилизации в России как неправду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что в нашей стране якобы скоро пройдет мобилизация. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что это неправда.

Напомним, что президент Незалежной заявил, что власти РФ якобы собираются мобилизовать к началу лета 300 тыс. человек. Заявление было сделано в контексте обсуждения продолжающегося массового и жестокого призыва на Украине. Депутат Андрей Гурулев назвал украинского лидера чучелом за эти слова.