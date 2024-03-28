Песков заявил об отсутствии планов блокировать Telegram на территории России

Президент РФ не планировал проводить никаких действий по блокированию в стране мессенджера Telegram. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привел канал Shot.

Правительство не планирует предпринимать никаких действий, чтобы заблокировать Telegram на российской территории. Песков назвал при этом данный мессенджер феноменальным ресурсом с технологической точки зрения.

«Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет», - категорически заявил он в ответ на вопрос, ожидается ли в России блокировка мессенджера.

Песков добавил, что ресурс зачастую используется террористами в своих целях. Поэтому Москва ждет, что владелец Telegram Павел Дуров уделит особое внимание данному факту.

Ранее Песков назвал рассуждалками все размышления о том, что Россия может нанести ядерный удар по Украине. Все подобные мнения, по его словам, даже недостойны комментариев.