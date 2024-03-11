Песков назвал рассуждалками все домыслы о возможном ядерном ударе России по Украине

Любые домыслы западной прессы о том, что российская армия может применить ядерные вооружения на украинской территории, недостойны комментариев. Так считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его слова привел ТАСС .

Песков заявил, что все подобные варианты, по его мнению, недостойны даже малейшего комментария, поскольку являются явной выдумкой.

«Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах», - указал он.

Ранее Дмитрий Песков уже называл все подобные заявления полнейшей безответственностью. Он считает, что применение ядерного оружия возможно только в качестве прощального средства, которое будет применено исключительно в случае крайней необходимости.