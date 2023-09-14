«Песня, которую точно знает каждый»: названа музыка, которую полезно слушать по дороге на работу

Прослушивание музыки по дороге на работу или после нее может настраивать человека на продуктивность или, напротив, успокаивать его. Об этом рассказала психолог Екатерина Алексеева.

По ее словам, для ежедневного прослушивания в транспорте перед работой лучше подбирать трэки звучные и бодрящие.

«Важно, чтобы в тексте присутствовал позитивный контекст. Это поможет настроиться на продуктивный день. Например, песня, которую точно знает каждый — «Don’t Worry, Be Happy», — посоветовала Алексеева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После рабочего дня, уточнила эксперт, музыка также поможет снять эмоциональное напряжение, но тут уже подойдут более медленные композиции.

«Конечно, в выборе музыки важно опираться на свой вкус, в первую очередь она должна нравиться. Но если вы очень сильно устаете на работе, много именно интеллектуальной нагрузки, вы готовите какой-то важный проект и погружены в него с головой, либо только вышли на новую работу и пока вникаете в процесс, будет полезна ритмичная музыка, где четко слышен ритм, например, игра на барабанах или рэп», — отметила Алексеева.

Тем, кто испытал неудачу, уволился, находится в стрессе и активном поиске нового места труда, кто начал новый проект, чувствует разочарование, тревогу, раздражение, а в некоторых случаях даже отчаяние, лучше слушать спокойную музыку, отметила психолог.

«Подойдет музыка размеренная, мелодичная, где нет сильных акцентов. Нужны трэки, от прослушивания которых возникает ощущение, что музыка плавно переливается, как вода (арфа, флейта). Музыка — это, пожалуй, инструмент, у которого нет аналогов, ее полезно слушать как в период беременности, так и в любом возрасте», — отметила психолог.

Ранее мы сообщали, что в поездах теперь запрещены выступления бродячих музыкантов, торговля и курение кальяна.