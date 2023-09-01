Концерт окончен: в поездах теперь запрещены выступления бродячих музыкантов, торговля и курение кальяна

1 сентября официально вступили в силу новые правила федерального Минтранса, касающиеся поездок в поездах. Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области назвали эти требования своевременными. Они сделают ж/д путешествия спокойнее и безопаснее.

Вокзалы и поезда отныне нельзя посещать в одежде со зловонным запахом. В вагонах запрещено пользоваться колонками, торговать и курить кальян. Маленьких собак (только если они не в переноске!) впредь полагается перевозить по тем же правилам, по которым путешествуют крупные собаки: на них нужно надевать ошейник и поводок. Безбилетников младше 16 лет уже нельзя высаживать без передачи малолетних нарушителей полицейским. Ну и наконец, пассажиры верхних полок отвоевали свое право присаживаться на нижние. Теперь на полчаса утром и на один час днем они имеют право «приземлиться» за столиком и спокойно поесть.

Одним словом, все, на что так давно жаловались пассажиры или чего они так самозабвенно просили, выполнило федеральное ведомство.

«В новых правилах учтены пробелы, которые были выявлены во время регулирования процессов перевозки», – подчеркнули в пресс-службе Минтранса Московской области.

О назойливости торговцев в поездах уже десятилетиями слагаются легенды. Поэтому полному запрету на продажу товаров в пути без согласования с перевозчиком рад практически каждый. А вот живую музыку в пути при этом осуждают далеко не все.

«Кто-то называет выступления бродячих музыкантов их стартапом и хорошим способом заработать, – говорит юрист из Мытищ Анжелика Литвиненко. – Однако навязанный публике репертуар – это не что иное, как нарушение конституционных прав человека. Тем более что отказаться от этого концерта недовольные пассажиры не имеют возможности. Разве что перейдя в другой вагон».

Новые правила также закрепили право пассажиров российских поездов при отмене поезда дальнего следования переоформить билет на другой вместо получения денег.

Билет можно переоформить до станции, указанной в прежнем билете, и в вагон того же перевозчика, в который был куплен первоначальный.