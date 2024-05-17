Петербурженка рассказала об обстановке после взрыва в Военной академии

Очевидица рассказала об обстановке после взрыва в Военной академии связи имени Буденного в Северной столице России. Ее слова передает «Газета.ру» .

На месте у вуза собрались спасательные службы после взрыва снаряда времен ВОВ. По словам горожанки, в здании на первом этаже повыбивало окна, а скорая увезла нескольких человек

«Паники не было, никого не эвакуировали, увозили на скорых только пострадавших. Дыма не было. Через дорогу на улице Обручевых, 5 собралась небольшая толпа, просто наблюдали, как местные жители, так и курсанты, которые тут по вечерам гуляют в увольнениях. Насчитали 11 скорых, три полицейских, штук восемь пожарных. Со стороны Обручевых пожара или его признаков не было», — сказала она.

Напомним, вечером 17 мая в военной академии раздался взрыв. По версии из каналов в Сети, это мог быть учебный снаряд или атака БПЛА. Однако позже Ленинградский военный округ уточнил информацию: взрыв случился из-за детонации снаряда времен ВОВ. Также отметили, что среди пострадавших семь военных.

Ранее стало известно о причине взрыва в вузе Петербурга.