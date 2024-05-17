Стало известно, почему в академии Буденного в Петербурге произошел взрыв

Известно, что взрыв произошел около 21 часа вечера. Сначала рассматривалась версия о беспилотнике, но люди сообщали, что звука летающего объекта никто не слышал. Тогда речь пошла о том, что взрыв мог прогреметь либо в подвале академии, либо на контейнерной площадке. В любом случае, инцидент не носил террористический характер.

В пресс-службе Ленинградского военного округа заявили следующее: на территории академии произошла детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В результате ЧП пострадали семь военных, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.