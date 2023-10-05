Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Pro Max: названы преимущества нового смартфона от Google

Компания Google представила свежий флагман линейки смартфонов Pixel – Google Pixel 8 Pro. Данная модель вызвала несравнимый интерес среди пользователей Android и iOS, ведь представленный на рынке месяцем ранее iPhone 15 Pro Max — прямой конкурент от технологического гиганта Apple.

Искусственный интеллект

Эксперты компании Sitronics Group провели небольшое внутрикорпоративное исследование среди сотрудников, чтобы выяснить, какой из смартфонов удобнее — Pixel 8 Pro или iPhone 15 Pro Max.

Как отметил руководитель направления защиты сетей и периметра Иван Родионов, владеющий смартфоном Pixel, Google сделали упор на интеграцию технологий искусственного интеллекта в мобильные устройства, чем Apple похвастаться не может.

Фото: [ Sitronics Group ]

«Тем не менее, флагманское устройство от Apple уже удерживает лидирующие позиции в рейтингах и является одним из наиболее продаваемых устройств. На данный момент седьмое поколение Pixel на территории РФ в большей степени приобрело устойчивый статус «устройств для энтузиастов», — уточнил собеседник.

Снова платить телефоном

В первую очередь, по его словам, при сравнении бросается в глаза отказ Google от «экранов-водопадов» — флагман оснащен плоским экраном, получившим название Actua Display.

Если говорить о производительности, анонсы Apple по поводу нового поколения A17 Pro сулят вполне реальный прирост энергоэффективности в районе 35% по сравнению с предшественниками, добавил руководитель направления поддержки бизнеса Никита Котиков.

«Google, в свою очередь, тоже знает, чем удивить – процессор Tenzor G3 в совокупности с чипом Titan M2 (для повышения безопасности) позволяет не только записывать видео в формате 8К, но и использовать модель преобразования текста в речь непосредственно на устройстве», — добавил специалист.

Родионов подытожил, что одним из главных плюсов Google Pixel 8 Pro для российского рынка является технология бесконтактной оплаты NFC, использующая платежные системы Tinkoff Pay, МИР Pay, Яндекс Pay и так далее, а владельцы продукции Apple вынуждены использовать платежные стикеры.

Ранее в интернете появились объявления о сдаче в аренду iPhone 15 Pro Max.