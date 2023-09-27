«Купил в кредит, хочу отбить вложения»: в Интернете появились объявления о сдаче в аренду iPhone 15 Pro Max

Не каждый может выложить больше 300 тысяч рублей за новенький iPhone 15 Pro Max. По осени, как только корпорация Apple предлагает очередную модель своего смартфона, стало доброй традицией выкладывать на сайтах бесплатных объявлений предложения о прокате навороченных гаджетов. Можно сделать пару фото для соцсетей, чтобы друзья решили, что ты богат и успешен.

Услуга тем дороже, чем ближе выход очередной версии навороченного сотового. Если две недели назад за получасовую аренду iPhone в Москве просили семь тысяч рублей, то уже в этот понедельник цена была пять и даже три тысячи.

«Оригинал. Пускай твои друзья завидуют. Я им не скажу, что ты его просто взял в аренду для фотосессии», — завлекает объявление.

Фото: [ Скрин из объявления ]

Однако на запрос корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня» продавец по имени Максим с метро «Выставочная» не ответил, хотя сообщение и прочитал. В его профиле написано, что телефон продавца принадлежит компании. Может быть, так официальные салоны связи промышляют?

«Официалы такие услуги не предлагают. Хотя бы потому, что айфоны продаются в запечатанной коробке, открыть которую можно только сделав покупку», — рассказала нам продавец официального салона Ксения.

В регионах дешевле

Впрочем, сфотографироваться можно и с коробкой айфона. Пусть все думают, что он там. Подобные услуги есть в Пензе и Краснодаре. В провинции такие селфи обойдутся очень дешево: от тысячи до 1,5 тысячи рублей. Так что те, кто не хочет переплачивать в Москве, могут взять билет для фотосессии на самолет или поезд.

«Телефон мой. Купил в кредит. Хочу отбить вложения. Могу сам к вам подъехать, куда скажете. Нет, на съемках я должен присутствовать, вдруг вы его не вернете», — ответил на звонок корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня» молодой человек из Пензы по имени Андрей.

Вопрос, есть ли залог и сколько конкретно он составит, поставил молодого человека в тупик. Видимо, он действительно новичок в этом деле.

«Ничего не ново под луной. Пару лет назад в Москве среди девушек был тренд: мой любимый подарил мне 101 розу. Приезжал курьер, привозил огромный букет цветов для фотосессии, и пусть подружки завидуют», — рассказала нам психолог Елена Михайлова.

Не преступник, но самообманщик

По ее словам, стоила услуга порядка пяти тысяч рублей, а спрос на нее упал после того, как одинаковые фото стали появляться буквально у всех и стало понятно, что подарок — фейковый.

Еще барышни, которые хотят выглядеть богаче, любят приобретать фирменные оранжевые пакеты из ЦУМа стоимостью от 200 до 700 рублей. Чтобы все тоже думали, что они там отовариваются.

«Это в природе человека — хотеть казаться лучше и богаче, чем он есть. Окружающих обмануть, конечно, можно, но ведь себя самого не обманешь», — сделала вывод специалист.

Она подчеркнула, что мошенничеством подобные выдумки считать нельзя, так как человек не извлекает прибыли из своих фантазий и материально пострадавших в таких делах нет. Наоборот, сами люди еще и отдают свои кровные за самообман. Правда, не очень понятно, как потом объяснять друзьям в реале, куда делся навороченный телефон?

Может быть, лучше потратить деньги не на айфон, а на открытие бизнеса?