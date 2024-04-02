Пьяный автоугонщик устроил два ДТП и попытался скрыться от полиции

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался уехать от правоохранителей в Салехарде после совершения двух ДТП. О ночной гонке сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.

Мужчина в состоянии Лабытнанги устроил две аварии подряд, нарушив правила ПДД. Информацию о лихаче получили в полиции, которая стала нагонять водителя иномарки. В этот момент нетрезвый гонщик ехал в сторону Салехарда. В процессе он понял, что за ним гонятся правоохранители и попытался от них уехать.

Однако водитель не справился с управлением из-за большой скорости, и, уходя от погони, врезался в дорожное ограждение. Правоохранители задержали его.

Позже выяснилось, что мужчина был пьян, а машину он угнал. Ранее его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение. Теперь ему предстоит ответить за неповиновение полиции в камере, где он проведет 10 суток. Далее его представят суду по двум уголовным статьям за угон и повторное правонарушение.

Ранее сообщалось, что под Ярославлем поезд снес автобус: погибли семь человек. Диспетчер в этот момент, возможно, был пьян.