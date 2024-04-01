Диспетчер переезда под Ярославлем, где поезд снес автобус, был пьян

Диспетчер переезда в Ярославской области, где произошло ДТП с участием поезда и автобуса, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Под Переславлем-Залесским Ярославской области автобус попал под поезд, в результате чего погибли семь человек. Рассматривались разные версии событий: от поломки транспорта, до нарушения ПДД. Однако недавно глава региона Михаил Евраев сообщил еще одну деталь страшного ДТП. Как оказалось, диспетчер, ответственный за проезд, был пьян.

«Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — отметил Евраев.

Напомним, трагедия случилась 1 апреля, днем. Поезд Архангельск – Москва протаранил автобус ПАЗ, заполненный людьми. Транспорт направлялся из Переславля в Бектышево. В результате ДТП погибли семь человек. Машинист поезда получил травмы, но не угрожающие жизни.

Ранее сообщалось, что локомотив и легковушка столкнулись на переезде в Жуковском.