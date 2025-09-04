Пьяный дебошир с ножом угрожал окружающим расправой на детской площадке

В Москве сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину с ножом, который угрожал людям на детской площадке. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в Главном управлении Росгвардии по столице.

В одном из районов Москвы сотрудники Росгвардии оперативно пресекли опасную ситуацию, задержав мужчину с ножом на детской площадке, где находились родители с детьми. По предварительным данным, 32-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно и угрожать окружающим ножом.

Очевидцы рассказали, что мужчина выпил и устроил драку, создав тем самым реальную угрозу для жизни и здоровья находившихся на площадке людей, в том числе маленьких детей. Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии, которые прибыли на место происшествия по вызову, удалось предотвратить трагедию. Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время выясняются мотивы, побудившие задержанного к столь неадекватному поведению. Сам мужчина, по словам представителей правоохранительных органов, не смог внятно объяснить причины своего поступка.

Ранее мужчину, устроившего резню в кафе Новокузнецка, арестовали до 2 ноября.