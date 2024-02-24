В соцсетях украинского сегмента интернета завирусилось видео посещения одного из рекрутинговых центров ВСУ во Львове. Произошедшее рискует превратиться в сильный скандал, что ударит по имиджу нового главкома ВСУ Александра Сырского.

А все дело в том, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров появился в центре под руку с Сырским, который, как говорят в народе, не вязал лыка: главком ВСУ был откровенно пьян, раскачивался из стороны в сторону и еле держался на ногах.

Аудитория также обратила внимание на тот факт, что Сырский буквально втыкал и не смог за все время нахождения в рекрутинговом центре произнести ни слова.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский совершил преступление, назначив Сырского главкомом ВСУ.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.