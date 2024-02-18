Потеря Авдеевки украинскими ВС свидетельствует о том, что назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ было преступлением президента Украины Владимира Зеленского против собственной страны. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем видео.

В своем блоге Соскин заявил, что Украине не удастся удержать фронт в том виде, в котором она существует сейчас. Эксперт указал на то, что по последним событиям уже можно сделать вывод о том, что новый главком и глава украинского Генштаба не справляются с поставленными задачами.

Он также выразил уверенность в том, что все слова главы государства о предстоящих победах Украины являются лишь пустыми разговорами. Соскин подчеркнул, что коллективный Запад никак не помогает Киеву, а все попытки выпросить деньги у Соединенных Штатов обречены на неудачу. Аналитик выразил мнение, что визиты Зеленского к западным лидерам сулят Украине лишь «обыкновенные бумажки», которые никак не могут помочь украинской армии.

Соскин заявил, что назначение Сырского было преступлением и на него нужно отвечать импичментом действующего президента страны.

Ранее сообщалось, что украинский президент обвинил коллективный Запад в том, что ВСУ пришлось сдать Авдеевку.