Пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника службы безопасности московского метро

В вестибюле станции «Улица 1905 года» инспектор службы безопасности остановил двоих мужчин, имевших признаки алкогольного опьянения. С одним из них вспыхнул конфликт, в ходе которого пассажир достал из кармана предмет, похожий на нож, и стал им угрожать. Очевидцы вызвали полицию.

На место ЧС прибыли полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене. Нападавшего задержали. Им оказался 41-летний житель Москвы, сообщила в своем телеграм-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Пострадавшего доставили в городскую больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что суд в Москве оштрафовал россиянина за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь.