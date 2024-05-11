Пьяный Порошенко потребовал от Евросоюза отобрать пособия у украинских беженцев и отправить их ВСУ

Пятый президент Украины Петр Порошенко, вместо того чтобы быть, как и положено порядочному украинскому гражданину, на передовой, продолжает колесить по Европе и раздавать интервью местным журналистам.

В беседе с Deutsche Welle политик решил сделать ряд популистских заявлений, одним из которых стало требование к странам-челнам Евросоюза прекратить выплачивать пособия находящимся у нх беженцам с Украины, отдав все средства на помощь ВСУ.

«Мы требуем у Евросоюза забрать пособия у украинских беженцев и отдать на нужды ВСУ», — заявил Порошенко.

Стоит отметить, что на видео бывший украинский лидер еле держался на ногах, был с покрасневшими глазами, агрессивной мимикой. Язык у Порошенко сильно заплетался. Пользователи сети предположили, что политик находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в субботу, 4 мая, российское МВД объявило в розыск сразу несколько фигурантов уголовных дел, занимающих или занимавших на Украине высокие посты. В списке исполнявший обязанности главы украинского Минобороны Михаил Коваль, нынешний главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк. Особое внимание вызвало объявление в розыск действующего президента страны Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.