Пьяный туляк пытался сжечь тещу заживо

Житель Тулы из ненависти к матери своей супруги решил пойти на страшное преступление. Об этом пишут Тульские известия .

Инцидент произошел еще с 5 на 6 августа 2023 года. Тогда 36-летний туляк решил поджечь дом, в котором находилась теща. Он ненавидел женщину, и длительное время находился с ней в неприязненных отношениях.

Мужчина решил действовать ночью. Он вооружился газовой зажигалкой, а затем поджег материал облицовки части дома по ул. Каракозова, пока родственница была внутри. Туляк дождался, пока огонь «схватится» и разгорится как следует. Только тогда он покинул место.

План злодея провалился: женщина заметила возгорание и покинула жилище, а заодно вызвала пожарников. Они оперативно прибыли на место и потушили огонь. Сама хозяйка дома не пострадала.

Часть жилища была повреждена. Сгорели стены, отделочные материалы и потолок. Ущерб от пожара оценили в 400 тысяч рублей.

Женщина указала на возможного виновника, — своего зятя. Его задержали. В ходе следственных действий его обвинили по двум статьям: покушение на убийство общеопасным способом и повреждение чужого имущества.

Ранее сообщалось, что в Чехове произошла драка среди посетителей кафе.