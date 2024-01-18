Мужчина пострадал в результате драки в кафе в подмосковном Чехове

Драка произошла в одном из кафе в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился в прошлое воскресенье в заведении на Советской улице. Один из участников конфликта получил телесные повреждения.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и всех участников драки.

Ранее сообщалось, что в Московской области сотрудники полиции задержали таксиста, который удерживал в автомобиле семнадцатилетнюю пассажирку.