Пьяный водитель в Махачкале насмерть сбил девятилетнего мальчика и сбежал с места ДТП

О трагическом инциденте, произошедшем в столице Дагестана вечером в четверг, 21 марта, проинформировало республиканское управление МВД.

По информации полиции, водитель-лихач на Cadillac Escalade не справился с управлением, не заметил девятилетнего ребенка и его мать, сбив обоих. Сразу наезда на пешеходов автолюбитель предпочел ретироваться с места ДТП, однако вскоре был задержан силами правопорядка.

«В результате наезда один из пешеходов – десятилетний мальчик – от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пешеход, 39-летняя жительница Махачкалы, с различными телесными повреждениями доставлена в больницу», – говорится в сообщении дагестанского МВД.

В настоящее время за жизнь женщины борются медики. Задержанный доставлен в отдел и дает показания. Решается вопрос о возбуждении во отношении лихача уголовного дела.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с туристами из Подмосковья столкнулся с фурой в Северной Осетии, пострадали 11 человек.