Микроавтобус с туристами из Подмосковья столкнулся с фурой в Северной Осетии, пострадали 11 человек

В Северной Осетии экскурсионный микроавтобус из Подмосковья столкнулся с грузовиком, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Авария произошла на въезде в село Чикола, уточнили в ведомстве. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части. Они оказали помощь пострадавшим.

Уточняется, что в салоне микроавтобуса в момент ДТП находились пятнадцать пассажиров и водитель. В больницу доставлены десять человек, включая ребенка 2011 года рождения.

Ранее сообщалось, что на шоссе в Московском регионе перевернулась «Газель», перевозившая стеклопакеты.