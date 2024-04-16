Пять сетевых магазинов фиксированной цены открылись в Подмосковье

В апреле в Подмосковье открылись пять магазинов сети Fix Price, их общая средняя площадь превысила 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Магазины расположены в микрорайоне В, д. 32А Пущино, на улице улице Лукино, д. 20, к. 1 в Балашихе, на бульваре 60-летия СССР, стр. 133 деревни Гальчино в Домодедово, улице Маяковского, д. 4А в Лобне и улице Полосухина, д. 20 в Можайске. В них покупателям предлагают около двух тысяч товарных наименований в 20 категориях. В том числе, бытовая химия, продукты питания, одежда, канцтовары и другие. Открытие новых магазинов позволило создать 30 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.