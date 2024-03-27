Пятнадцать тысяч человек присоединились к регпорталу Подмосковья за неделю

Число пользователей портала госуслуг Подмосковья за неделю выросло на пятнадцать тысяч, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всего на регпортале зарегистрировано 6,5 миллиона пользователей с подтвержденной учетной записью ЕСИА, добавили в ведомстве.

Там напомнили, что ЕСИА открывает полный доступ ко всем цифровым услугам и сервисам. Всего из свыше 350. Онлайн можно в том числе оформить субсидию, записать питомца к ветеринару или машину на техосмотр, а также получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что все, что касается цифровизации, должен оценивать человек.