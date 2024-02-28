Пласт снега обрушился на припаркованную «Ниву» в Салехарде

В Салехарде, ЯНАО, частично затвердевший снег рухнул на машину с крыши магазина. О происшествии сообщает интернет-издание «Ямал-медиа» со ссылкой на соцсети.

Инцидент случился близ супермаркета в Салехарде в микрорайоне Богдана Кнунянца. Судя по кадрам из Сети, на отечественное авто рухнул затвердевший пласт снега. Его куски были разбросаны рядом с машиной. Сама Нива не получила повреждений даже на лобовом стекле.

После этого случая на связь вышла администрация города. Она постановила магазину срочно предпринять меры по расчистке крыши. Владельцы магазина находятся на связи с профильными ведомствами.

«В ближайшие дни будет проведена очистка крыш всех предприятий торговли и общественного питания», — добавили в мэрии.

Владелец транспорта еще не расчищал его и не обращался за компенсацией. Вероятно, что машина действительно осталась целой.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о возможном сходе сосулек и снега с крыш.