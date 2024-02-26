Жителей Подмосковья предупредили о возможном падении сосулек с крыш из-за погоды

В Подмосковье есть опасность схода снега и падения сосулек с крыш домов. Причиной стала неустойчивая температура воздуха и обильные осадки, предупредили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Жителей региона призвали не приближаться к домам со скатными крышами, не оставлять автомобили вблизи зданий, на карнизах которых образовались сосульки.

Если опасный участок был огорожен, то нельзя пытаться пройти через ограждение, добавили в ведомстве.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы», — подчеркнули спасатели.

В данном случае нельзя пытаться как можно скорее убежать, следует прижаться к стене здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе справились с последствиями мощного снегопада.