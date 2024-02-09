Платформа Яндекс Учебник приглашает школьников Подмосковья поучаствовать в олимпиаде по информатике

Подмосковных учеников 5–11-х классов приглашают поучаствовать в III олимпиаде по информатике от технологической образовательной платформы Яндекс Учебник. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что данная олимпиада состоит из двух туров и пройдет онлайн формате. В первом туре для ребят подготовили логические задачи, задания на программирование робота и написание кода на языке Python. По каждой теме тура есть обучающие видео-уроки, поэтому участвовать могут школьники с любым уровнем подготовки.

Во второй тур проходят участники с лучшими результатами в первом туре. Он состоит из обучения и тематического задания, а также творческой части, которая оценивается экспертами компании. На ней нужно будет создать собственный аналитический дашборд — интерактивную информационную модель Yandex DataLens, которая наглядно представляет, визуализирует, объясняет и анализирует данные.

Все участники олимпиады получат именные сертификаты, победители — дипломы, а учителя — благодарственные письма. Кроме того, участники и победители второго тура олимпиады могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

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