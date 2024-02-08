Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Николая Орлова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Николая Орлова, который сегодня ушел из жизни в возрасте 97 лет.

«Для меня было честью знать Николая Иосифовича лично. Он — пример настоящего мужества, справедливости, силы духа и веры в победу нашей страны», - написал Воробьев в своих соцсетях.

Глава региона рассказал, что Николай Иосифович был участником итальянского сопротивления. Зимой 1943 года он попал в Италию как военнопленный, сбежал из плена и воевал вместе с партизанами 36-й бригады «Гарибальди». Был награжден медалью «Гарибальди». На Родину смог вернуться только в 1945 году.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким», - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что Воробьев передал семье бывшего главы Подольска Дмитрия Жарикова орден первой степени «За заслуги перед Московской областью». Жариков ушел из жизни в октябре прошлого года.