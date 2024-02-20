Платформы на шести железнодорожных станциях отремонтируют в Подмосковье

В 2024 году сотрудники ЦППК отремонтируют платформы на шести железнодорожных станциях, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы затронут станции Гривно в Подольске, Вохна и Казанское в Павловском Посаде, 88 км в Воскресенске, Дедовск в Истре и Дмитров. Так, например, на станциях Вохна и Казанское проведут реконструкцию платформ, работы уже начались. Там откроют новые билетные кассы, построят навесы и колонны экстренного вызова SOS, установят системы громкоговорящего оповещения и динамические табло и не только.

«На время всех работ жители и гости региона смогут осуществлять посадку и высадку на станциях на специально оборудованных временных платформах», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.