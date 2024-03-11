Племянник Моргуновой рассказал, когда и где упокоится диктор Центрального телевидения СССР

Народную артистку СССР, диктора ЦТ Советского Союза Светлану Моргунову родственники намерены похоронить на Троекуровском кладбище в Москве, информирует ТАСС со ссылкой на ее племянника, главу столичного муниципального округа Таганский Илью Свиридова.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, стало известно, что диктор Центрального телевидения Советского Союза, народная артистка СССР Светлана Моргунова ушла из жизни в возрасте 84 лет.

По словам Свиридова, траурные мероприятия, предварительно, запланированы на 12 марта. Однако более точная информация появится чуть позже, добавил он.

«Скорее всего во вторник и скорее всего Троекуровское кладбище, но это тоже не точно. Прощание тоже будет там, вероятно», — сказал Свиридов.

Ранее мы писали, что близкая подруга Моргуновой Вера Мусатова рассказала, от чего умерла диктор ЦТ СССР.