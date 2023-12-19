Плохая карма: почему генсек Брежнев похоронен отдельно от своей семьи

Сегодня — 117 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева. Когда-то о генсеке слагали анекдоты, но сейчас многие признают, что время, когда он правил — не застой, а «золотой век» СССР.

Тем не менее, судьбы его потомков сложились крайне трагично. Но больше всего пострадала женская линия.

«В 90-е годы мы с Андреем Юрьевичем, внуком Леонида Ильича, отвозили вкусности Виктории Петровне, вдове Брежнева. У нее ничего не осталось, все отнял Горбачев, хотя после смерти главы семьи в 1982 году Брежневы были очень обеспечены», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» подруга семьи Брежневых Виктория Лазич.

О трагичной судьбе дочки генсека Галины Брежневой мы знаем из одноименного сериала. Та закончила свои дни в психиатрической больнице. Ее дочь Виктория Брежнева-Филлипова умерла в 2018 году от рака абсолютно нищей.

«Бандит Костя Пекинский купил у нее все квартиры и должен был деньги перевести на счета, но договор был не в пользу Виктории. Костю убили, а она потеряла все. Начались проблемы с алкоголем, Виктория разорвала все связи с любимой Галочкой — своей дочкой. Та не смогла ей простить такой опрометчивый поступок», — продолжает Лазич.

Галочка Филлипова, как и ее бабушка Галина Леонидовна, тоже несколько лет лежала в психиатрической больнице. Она пыталась устроиться на работу хоть куда-нибудь, просто чтобы выжить.

«Сейчас Галочка живет у подруги. Она привела свою внешность в порядок и простила умершую маму. Благотворители купили ей квартиру в Подмосковье, которую она поменяла на студию в Москве и сдает», — говорит Лазич.

По словам нашей собеседницы, Галочка часто навещает могилу бабушки Галины Леонидовны на Новодевичьем кладбище. Та похоронена не рядом с отцом, а с матерью Викторией Петровной и братом Андреем, скончавшимся от инфаркта.

«Хотелось бы верить, что на этом несчастья женщин рода Брежневых закончились. Очень обидно, ведь в конце концов не Леонид Ильич развалил СССР. При нем мы были счастливы», — заключает собеседница.

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