Проклятье Little Big: участники группы «Пухляш» и Анна Каст умерли одинаково

Танцор Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш из клипа Little Big», был найден в своей квартире в Москве мертвым. Он умер совершенно внезапно в 29 лет.

Два года назад при точно таких же странных обстоятельствах скончалась еще одна участница группы Анна Каст. Она была одной из основательниц Little Big. В последний день зимы 2021 года артистку нашли в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Она страдала тем же заболеванием, что и Красилов — сердце. Но если у мужчины проблемы связаны с диабетом, то у нее патология была врожденной.

Другое имя, иная судьба

«На самом деле, ее звали Наташа Ткачева, и у нее было очень больное сердце, как и у ее матери. Удивительно, что она вообще дожила до таких лет. В школе мы ее обожали, она казалось веселой и заводной, в старших классах постоянно устраивала вечеринки. Хотя всю начальную школу она провела в курганском центре Илизарова на вытяжке. В Наташе было 130 сантиметров, а она мечтала дорасти хотя бы 150. И насчет возраста всех обманывала, что 1982 года рождения, хотя была с 1975», — рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» одноклассница актрисы Елена (имя просьбе изменено).

Женщина вспомнила, что семья Каст была очень обеспечена. Мать еще до родов знала, что у ребенка серьезное генетическое заболевание: ахондроплазия, врожденная патология, при которой нарушается процесс роста костей. Это диагностируется пренатально, тем не менее она решила сохранить беременность. Хотя продолжительность жизни человека с таким заболеванием в среднем меньше на десять лет.

Очень хотела ребенка

«Наташа брала от жизни все, что можно. В юности снималась во взрослых фильмах, поменяла фамилию, так как не хотела, чтобы ее образ жизни ассоциировался с ее семьей. Она казалась счастливой. Особенно, когда участвовала в Little Big. И мы гордились тоже, что наша одноклассница такая знаменитость. Кто бы только знал, чего ей это стоило. Но потом ей пришлось уйти из группы, она начала пить, участвовала в каких-то сомнительных шоу. Немногие знали, как она хочет семью, ребенка, но с таким заболеванием это было невозможно. Мы общались вплоть до 2017 года», — продолжает собеседница.

По словам Елены, когда она услышала про смерть «Пухляша», она не выдержала и расплакалась.

«Я его не знала, конечно. Но словно какое-то проклятье висит над этой группой, злой рок. Сначала Наташа умерла, потом «Пухляш», и совершенно одинаково — скоропостижно, одни в пустой квартире, без близких людей рядом», — заключила подруга Каст.

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