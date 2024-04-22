По 10 человек в день: украинская погранслужба посчитала количество уклонистов, уезжающих за рубеж

Ежедневно Украину незаконно покидает по десять человек, которые не желают отправляться в армию. Об этом заявил Андрей Демченко, представитель пограничной службы этой страны. Его слова привел телеканал ТСН.

По утверждению пограничника, такие отьезжающие пытаются использовать самые различные способы для обхода ограничений. Один из них – это использование фальшивых документов. Число подобных людей не единично.

«Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы», - указал он.

Другие же не полагаются на подделки, они сразу пытаются дать взятку инспектору погранслужбы, надеясь подкупить его.

Ранее в соцсетях широко разошлось видео, на котором украинский уклонист пытается бежать из страны, нацепив маску Фантомаса. Молодой парень пытался вплавь покинуть украинскую территорию, но это у него не получилось. Его выловили из воды на середине реки.