Украинец-Фантомас пытался уплыть из страны в Молдавию, но не смог провести пограничников
Фото: [скриншот с видео]
Граждане Украины продолжают упражняться в выдумках, чтобы обмануть пограничников и незаметно улизнуть из страны за границу, только чтобы не служить в ВСУ.
В соцсетях завирусилось видео поимки украинскими спецслужбами очередного потенциального беглеца. Молодой человек надев на лицо маску Фантомаса пытался переплыть реку Турунчук, а затем Днестр.
На мужчине был также надет гидрокостюм и термосумка с необходимым снаряжением.
Однако доплыть до вожделенной Молдавии ему было не суждено. Пограничники не купились на маскировку и выловили бедного уклониста из реки.
Теперь его ждут все прелести мобилизации и отправка на передовую.