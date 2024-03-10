Украинец-Фантомас пытался уплыть из страны в Молдавию, но не смог провести пограничников

Граждане Украины продолжают упражняться в выдумках, чтобы обмануть пограничников и незаметно улизнуть из страны за границу, только чтобы не служить в ВСУ.

В соцсетях завирусилось видео поимки украинскими спецслужбами очередного потенциального беглеца. Молодой человек надев на лицо маску Фантомаса пытался переплыть реку Турунчук, а затем Днестр.

На мужчине был также надет гидрокостюм и термосумка с необходимым снаряжением.

Однако доплыть до вожделенной Молдавии ему было не суждено. Пограничники не купились на маскировку и выловили бедного уклониста из реки.

Теперь его ждут все прелести мобилизации и отправка на передовую.