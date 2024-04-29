По факту нападения боевиков на пост ДПС к КЧР возбуждено уголовное дело

Пятеро нападавших на правоохранителей в Карачаево-Черкесии опознаны, как вероятные участники нападения на сотрудников полиции в Карачаевске 22 апреля, сообщили в республиканском управлении СК РФ.

Там добавили, что по факту нападения на полицейских на временный пост ДПС возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел поздно вечером в минувшую субботу, 28 апреля, на одном из постов ДПС в Карачаево-Черкесии.

Подъехав на машине боевики бросили в сторону полицейских взрывное устройство, после чего открыли огонь из автоматов. Сотрудники полиции начали ответный огонь, завязалась перестрелка. Погибли двое полицейских, четверо правоохранителей получили ранения. Пятеро нападавших были ликвидированы.