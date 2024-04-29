Пять боевиков убиты и два сотрудника МВД погибли в результате ночного нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии
Фото: [Медиасток.рф]
Как информирует пресс-служба республиканского главка МВД, инцидент произошел поздно вечером в минувшую субботу, 28 апреля, на одном из постов ДПС в Карачаево-Черкесии.
Подъехав на машине боевики бросили в сторону полицейских взрывное устройство, после чего открыли огонь из автоматов. Сотрудники полиции начали ответный огонь, завязалась перестрелка.
В результате нападения боевиков погибли двое полицейских, четверо правоохранителей получили ранения. Пятеро нападавших были ликвидированы.
«В результате столкновения погибли два сотрудника полиции из УМВД России по Курганской области, ранения получили два полицейских из ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии и сотрудник УМВД по Курганской области. Все пятеро нападавших были уничтожены на месте», — приводится в сообщении полиции.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативники.