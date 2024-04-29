Пять боевиков убиты и два сотрудника МВД погибли в результате ночного нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии

«В результате столкновения погибли два сотрудника полиции из УМВД России по Курганской области, ранения получили два полицейских из ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии и сотрудник УМВД по Курганской области. Все пятеро нападавших были уничтожены на месте», — приводится в сообщении полиции.