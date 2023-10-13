«По проволоке над пропастью»: стала известна причина многочисленных звездных разводов

Год милого и пушистого кролика — 2023-й — принес не только страшные катаклизмы и войны, но и череду скандальных разводов в звездных семьях.

Уже предпочли расстаться со своими вторыми половинками Евгенией Дятлов и Тимур Родригес. Да и Голливуд не отстает: мир потряс развод самого крепкого семьянина Хью Джекмана, а Аль Пачино вообще решил бросить жену с трехмесячным младенцем. Бритни Спирс после всех страданий тоже не смогла обрести семейное счастье. После почти двадцатилетнего брака разошелся с женой даже ветеран Голливуда Кевин Костнер.

Фото: [ freepik.com ]

Звездные разводы

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему в этом году распалось столько звездных семей.

«Когда в воздухе витают очень напряженные, негативные, страшные энергии, количество разводов и смертей, трагедий только увеличивается. Это год очень высокого напряжения, большого количества негатива», — заявила Абравитова.

Фото: [ freepik.com ]

Будет только хуже

По ее словам, следующий год будет еще хуже, ведь он — високосный.

«В 2014-ом непонимание между людьми встанет более остро, более ярко — сложно будет даже тем людям, которые гармонично прожили по 20-30 лет. Все они пройдут над пропастью по проволоке, многие рухнут вниз, потому что в условиях психологического накала остаться в паре крайне сложно», — пояснила эзотерик.

Она добавила, что до конца 2023 года мы услышим еще ни об одном звездном разводе, так что пора перестать удивляться.

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