«Почувствуйте, как ваша кожа соприкасается»: выяснилось, как быстро заработать на машину

Всевозможные коучи советуют — чтобы стать богатым, надо мыслить, как богатый, и вести себя так же. С ними отчасти согласны и эзотерики. Фантомная техника привлечения богатства называется «Погружение». Поэтому стесняться заходить в бутики и мерить одежду, которая сейчас не по карману, совершенно не нужно.

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно использовать технику привлечения богатства.

По ее словам, если следовать советам коучей, человек необязательно станет богатым. Но то, что он продвинется на пути материально успеха — однозначно.

«Ходить по бутикам, посещать места, которые посещают богатые люди, погружаться в эту атмосферу или представлять себя в состоянии человека, который уже достиг определенных результатов — это работает», — подчеркнула Абравитова.

Однако, добавила она, практиковаться придется постоянно, при этом используя все органы чувств и визуализацию желаемого.

«Если вы желаете иметь автомобиль марки «Ягуар», то нужно себя представлять за рулем этой машины. Почувствуйте, как ваша кожа соприкасается с кожаным сидением, как пахнет внутри машины. Представьте, какая она на ощупь», — посоветовала Абравитова.

То же самое нужно делать, если человек мечтает о большом доме или куче денег, о красивой жене или о большой семье, продолжила эзотерик. Эти техники, по ее мнению, действительно работают, потому что каждое погружение в мечту перестаивает энергетическое поле человека.

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