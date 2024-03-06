«Герани» дотянулись до Киевской области — в 13 областях Украины ревут серены воздушной тревоги

Ряд украинских пабликов в соцсетях публикуют информацию о прилетах по территории Киевской области. Сообщается о множестве российских боевых дронов «Герань-2» в воздухе. О характере повреждений и пострадавших информации не приводится.

По данным онлайн-карты украинского Минцифры,воздушную тревогу объявили сразу в 13 регионах центральной и восточной частей Украины.

В частности, сирены ревут в Черновицкой, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, а также Киевской областях страны.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Полтавской, Сумской, Одесской областях и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее сообщалось о прилетах по территории Одесской области, в частности по порту в Измаиле.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.