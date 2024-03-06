«СТРАНА.ua»: в Одессе гремят взрывы, беспилотники атакуют порт Измаила

В настоящее время в Одессе и по области очень громко, сразу в нескольких местах региона звучат сильные взрывы, пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что в небе кружат российские беспилотники. Незадолго до полуночи целая стая якобы направилась в сторону Измаила, а затем в городе в районе порта прогремели взрывы.

«Одесские паблики пишут о прилете в городе», — пишет издание.

В настоящее время в Одесской области и еще нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.