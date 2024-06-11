Победителей конкурса на лучший дизайн транспортной карты «Стрелка» определили в Московской области

Жители Подмосковья в ходе голосования на портале «Добродел» определили победителей конкурса на лучший дизайн транспортной карты «Стрелка», который АО «Мострансавто» и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области провели в Год семьи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Фаворитами стали София Габышева, за которую было отдано 82 голоса, Сергей Слепов — 68 откликов и Виктория Стрельникова — 65 голосов. Работы призеров конкурса появятся на лимитированной серии карты «Стрелка», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что конкурс проводился для того, что напомнить жителям о важности родственных отношений и семейных традиций. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 100 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.