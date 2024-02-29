Победительница «Лидеров России» из Подмосковья проводит операции детям с экстремально низкой массой тела

Одна из победительниц конкурса «Лидеры России» – врач из Подмосковья – проводит операции новорожденным детям с экстремально низкой массой тела. Юлия Шугина является главой хирургического отделения областного перинатального центра.

По словам врача, для оказания помощи малышам, чей вес не превышает одного килограмма, очень важна слаженная командная работа медиков разных направлений. После серьезных операций детей ждет длительный период реабилитации, во время которого за их состоянием следят врачи разных специальностей.

«Здесь нужно довериться своей команде, этому учат на «Лидерах России», – подчеркнула Шугина.

Управленец в сфере здравоохранения должен не только найти талантливых врачей в команду, но и следить за тем, чтобы у них не наступало выгорание.

«В детской службе Московской области с полной отдачей работают отличные врачи и сестры, которые готовы дежурить 24/7, днем и ночью, выходить на работу в выходные и праздники, но их нужно вовремя отправлять в отпуск», – сказала врач.

Как победитель конкурса Шугина получила грант, средства которого намерена направить на обучение в одном их вузов страны. В планах врача – открытие многопрофильного детского центра или больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в число победителей конкурса в этом году вошли шесть представителей региона.