«Побольше блеска»: стилист рассказала, как подобрать идеальный наряд на новогодний корпоратив

Близится Новый год, и многие женщины ломают голову, какой наряд подобрать на корпоратив, чтобы выглядеть шикарно, но при этом не потратить на него все накопления, ведь на подарки близким и новогодний стол тоже придется потратиться.

Стилист Кати Зобкова рассказала, как подобрать идеальный праздничный наряд, а также назвала самые модные сочетания в этом сезоне.

Перья и стразы

По ее словам, самый простой способ поразить всех — это украсить привычный образ сияющими украшениями.

Фото: [ Кати Зобкова ]

«Длинные серьги со стразами, крупное колье, заколки с блеском, браслеты, сумочка в стразах, а также колготки из люрекса. Такой яркий акцент сделает самое простое платье нарядным», — рассказала Зобкова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Главное — выглядеть необычно, а для этого нет никакой необходимости тратить на наряд огромные суммы, уверена стилист.

Смелые сочетания

Фото: [ Кати Зобкова ]

«Попробуйте необычные сочетания фактур и оттенков. Атлас, бархат, шелк, шифон прекрасно сочетаются с вещами нарядных оттенков: белый, золотой, серебряный, голубой, синий, красный, изумрудный и черный. А если добавить перья марабу, то образ станет не только ярким, но ее и очень модным в этом сезоне», — добавила Зобкова.

В качестве примера она предложила надеть смокинг или платье из атласа, но непременно с пушистым белым свитером.

«В этом году также очень популярны пушистые свитеры, они еще и очень приятные к телу. Особый шик в праздники может придать обувь со стразами, с серебром, золотом и мерцающими огоньками», — пояснила эксперт.

На всю катушку

Не надо стесняться, призвала Зобкова. По ее мнению, новогодние праздники — это время, которое нужно использовать по максимуму, чтобы хорошенько повеселиться.

Фото: [ Кати Зобкова ]

«Самый зажигательный наряд будет с использованием одежды в пайетках, люрексе, блестках, стразах. В новогоднюю ночь трудно перебрать с нарядностью. Поэтому можно все! Надо выбирать одежду, которая будет вас украшать, а не обрамлять в унылый квадрат Малевича», — заключила собеседница издания.

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