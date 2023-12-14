«Успеть все и немного больше»: как не сойти с ума в потоке дел перед Новым годом

Новый год — это время надежд и праздничной атмосферы. Однако для многих предновогодний период оборачивается паникой, стрессом и эмоциональным истощением.

Психолог Иляна Копылова рассказала, как не сойти с ума в потоке дел и не выгореть до января.

План и задачи

По словам специалиста, предновогодние дела пугают и приводят к стрессу, когда они неорганизованны.

«Составьте реалистичный план. Реалистичные задачи помогут достичь желаемого и не выгореть в середине пути. Если на рабочий проект нужен месяц, не пытайтесь закрыть его за 10 дней до Нового года», — пояснила Копылова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Перенесите часть задач на следующий год, если понимаете, что не можете выполнить их в срок.

«Например, вы вряд ли начнете правильно питаться и наладите все рабочие процессы за последние две недели этого года. Растяните их во времени — так вы получите более качественный результат», — посоветовала собеседница.

Требования к себе

Важно не пытаться сделать все идеально, подчеркнула Копылова.

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«Главное — не требовать от себя невозможного и не загонять себя в рамки. Перфекционизм ведет к депрессии и повышенной тревожности, что мешает достигать целей», — отметила психолог.

Чтобы успешно справиться с накопившимися делами, расставляйте приоритеты. Невозможно успеть все, поэтому сфокусируйтесь на самом важном.

«Стараться успеть все и немного больше — верный путь к выгоранию. Начните со срочных и важных дел, двигайтесь по списку. После праздников останется время на неважные и не очень срочные дела», — объяснила специалист.

Помните фразу «на сегодня достаточно» и не забывайте отдыхать. Жертвовать отдыхом ради выполнения кучи задач — значит жертвовать собственным психологическим здоровьем, заключила Копылова.

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