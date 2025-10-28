Почему люди видят туннель и свет при клинической смерти

Доктор Франс Лернер из Пекинского института математических наук провел исследование, посвященное феномену околосмертных переживаний. Ученый попытался объяснить причины ярких видений, которые возникают у людей во время клинической смерти, сообщает Южный Федеральный.

В исследовании приняли участие 48 человек, перенесших остановку сердца и впоследствии выживших. Опрос показал, что часть респондентов видела яркий свет, фигуры людей или ангельских существ, а также ощущала полное спокойствие. Некоторые слышали звуки, похожие на музыку или молитвы.

По словам Лернера, подобные переживания вызваны физиологическими изменениями в мозге. При остановке сердца снижается приток крови и уровень кислорода, что приводит к сужению поля зрения и эффекту «туннеля». Уменьшение активности коры головного мозга может вызывать слуховые и зрительные галлюцинации.

Ученый также отметил, что характер видений часто зависит от культурных и религиозных установок человека. Верующие чаще рассказывают о встречах с высшими силами, тогда как нерелигиозные участники описывают свет и чувство движения в пространстве.

