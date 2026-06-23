Почему нелегальные косметологи захватили рынок красоты: оборот бьет рекорды

Эксперты отмечают стремительный рост нелегального сегмента косметологических услуг в стране. Его объем уже сопоставим с крупной частью легального рынка и продолжает увеличиваться. Это чудовищный бум, основанный на страхе старения, заявил НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Масштабы теневого сегмента

По оценкам Союза адвокатов России, оборот нелегальной косметологии в стране достиг примерно 100 млрд рублей. Отмечается, что за год этот сектор вырос на 35 процентов, демонстрируя устойчивую динамику расширения.

Причины роста и особенности рынка

Специалисты связывают развитие теневого сегмента с высоким спросом на доступные косметологические услуги и стремлением клиентов экономить. При этом подчеркивается, что значительная часть процедур проводится без медицинского образования и лицензий, что повышает риски для потребителей.

Оценка легального и нелегального оборота

По итогам 2025 года легальный рынок косметологии в России оценивался примерно в 300 млрд рублей, тогда как нелегальный достиг 100 млрд рублей. Эксперты считают, что разрыв между сегментами сокращается за счет быстрого роста неформального рынка.

Риски и правовые последствия

Отмечается, что в практике фиксируются многочисленные жалобы на некачественные услуги, а также судебные разбирательства, связанные с косметологическими процедурами. При этом ответственность часто несут исполнители без профильного образования, тогда как организаторы теневых схем нередко избегают наказания.