Почта России оценила, жители каких городов Московской области являются самыми читающими

Жители подмосковных Люберец, Воскресенска и Домодедово стали самыми читающими в Московской области, клиенты Почты России в регионе выписали более 50 тысяч периодических изданий. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Традиционно в Подмосковье начинают оформлять подписку заранее. Жители области предпочли ежедневные новостные газеты, прессу о здоровом образе жизни и обустройстве дачных участков. Оформить подписку можно не только для себя, но и для родных или друзей из другого города», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подписаться можно более чем на шесть тысяч изданий, в том числе, на общественно-политические газеты, детские журналы, издания для бизнеса и не только. Кроме того, клиенты Почты России могут принять участие в благотворительной акции «Дерево добра». В общей сложности жители Подмосковья подарили более 1,7 тысячи подписок библиотекам детских домов, школ-интернатов и социальных центров региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.