Жители Курской области, пострадавшие в результате случившейся на территории региона чрезвычайной ситуации, получат компенсацию от 300 тыс. до 1,5 млн руб. О выплатах сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на своей официальной странице.

Со слов руководителя, на поддержку могут рассчитывать жители региона, которые пострадали от ЧС федерального или межрегионального масштаба, а еще граждане, потерявшие члена семьи или получившие вред здоровью. Самая большая выплата предусмотрена для людей, у которых погиб родственник. Семья может рассчитывать на 1,5 млн руб., которые будут разделены в равном объеме среди близких родственников. За легкий вред здоровью предусмотрена выплата в 300 тыс. руб., а за тяжкий или средний — 600 тыс. руб. Пособие выдадут один раз, а соответствующие бумаги можно подать в течение полугода с момента чрезвычайной ситуации. Документы надо приносить в региональные МФЦ, отправлять посредством Госуслуг или почты.

«Для получения пособия необходимо предоставить документы от органов дознания, суда или следствия, подтверждающие получение вреда здоровью или гибель человека в результате ЧС», — заявил врио главы Курской области.

При этом он уточнил, что также надо предоставить полученный в медицинской организации документ, который подтвердит степень увечий, полученных потерпевшим.

Президент Владимир Путин ранее дал поручение выдавать выплаты гражданам, пострадавшим в результате атак на Белгородскую, Брянскую и Курскую области, без подачи каких-либо заявлений. Данная информация была опубликована на сайте Кремля.

Также поручено помогать эвакуированным находить работу, а еще направлять детей в санатории и лагеря России, где безопасно. К тому же рассматривается возможность перевода школьников Белгородской, Брянской и Курской областей на дистанционное обучение. Что касается эвакуированных из перечисленных областей студентов, то у них появится возможность продолжать учиться в других учебных заведениях. Они станут бюджетниками, а еще смогут заселиться в общежития. В случае необходимости Белгородской, Брянской и Курской областям окажут нужную помощь в преддверии грядущего отопительного сезона.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз может передать Украине новую партию систем ПВО. Данный вопрос будет обсуждаться на этой неделе на встрече чиновников стран ЕС, а также представителей киевского режима. Как заявил Боррель, вопрос поставки очередной партии вооружения встал после успешных действий Вооруженных сил России.